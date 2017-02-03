Об этом сообщил телеканал Fox. Во время церемонии по пробуждению было объявлено, что Фил «ясно увидел свою тень». Согласно примете, это говорит о том, что холодная погода затянется еще на 6 недель.
Между тем, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что и в европейскую часть России в начале следующей недели придут 20-градусные морозы. А вот в азиатской части страны зима существенно смягчится.
Источник Маяк
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