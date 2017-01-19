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19 января 2017
08:24:50

Супербактерия убила человека, антибиотики оказались бессильны

Представители службы здравоохранения США сообщили о женщине, которая скончалась от неизлечимой инфекции. В ходе тестов выяснилось, что вызвавшая ее бактерия оказалась устойчива 26 различным антибиотикам, то есть ко всем препаратам этого класса, которые разрешены в США.

Известно, что женщина провела некоторое время в Индии, сообщаеют "Медвести", где бактерии со множественной устойчивостью встречаются чаще, чем в США. Там она сломала правую бедренную кость, после чего у нее развилось инфекционное поражение кости – в результате в течение двух лет она попадала в различные индийские больницы несколько раз.

В США у женщины (ей было около 70 лет) диагностировали инфекцию, вызванную карбапенем-устойчивыми энтеробактериями, а именно клебсиеллой пневмонии (Klebsiella pneumoniae). Карбапенемы относятся к антибиотикам «последней надежды», то есть используются в том случае, когда все остальные препараты не помогают.

Специалисты отмечают, что они впервые столкнулись с настолько сильной устойчивостью к антибиотикам. Сперва с бактерией не смогли справиться 14 разных препаратов, имевшихся в больнице, а после этого бессильны оказались и остальные лекарства, разрешенные к использованию в США.

Пациентка находилась в отдельном боксе, а персонал, лечивший ее соблюдал все меры безопасности, которые помогли не допустить распространения инфекции за пределы больницы.

Заражение «супербактерией» зафиксировано в США не в первый раз (да и в других странах такие случаи тоже происходили), но нынешняя история выглядит особенно тревожной. Это сигнал о том, что к проблеме устойчивости к антибиотиками нужно отнестись со всей серьезностью.




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