За опасную езду мужчине выписали 28 штрафов на общую сумму 20,5 тысяч рублей, но гражданин и не думал их оплачивать. Дело передали в службу приставов, у которых в арсенале есть целый спектр методов воздействия на таких граждан.
На упрямца завели исполнительные производства, в рамках которых должника предупредили о последствиях. Среди них ограничении в праве на вождение машины и увеличение суммы долга в несколько раз.
Все эти перспективы тольяттинцу не понравились, и он решил, что полностью оплатить долг все же лучше. В итоге все заведенные на него дела были закрыты.
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