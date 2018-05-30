Самарская природоохранная прокуратура обратилась в суд, который вынес решение обязать ответчика провести мероприятия по восстановлению природы на захламленной земле путем сбора, вывоза и утилизации отходов.

В отделе судебных приставов Центрального района было возбуждено соответствующее исполнительное производство, в рамках которого должнику неоднократно предъявлялись требования об устранении нарушений, однако они не исполнялись.

Приставам пришлось пригрозить уголовным делом, и только после этого свалку ликвидировали. С участка вывезли порядка 80 тонн мусора. После проверки территории исполнительное производство было закрыто.