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20 марта 2018
10:21:36

Судебные приставы проверили водителей Тольятти на долги

Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка. В рамках акции «Узнай о своих долгах» было остановлено 15 автомобилей. Имеющим задолженности гражданам вручили требования о явке на прием.

Также должников предупредили, что в  случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя им грозит административная ответственность и штраф до 2,5 тысяч рублей.

Акция «Узнай о своих долгах» продлится до середины мая. Ее цель – сокращение количества должников в нашем регионе путем информирование граждан о наличие задолженностей и способах их погашения.




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