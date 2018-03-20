Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка. В рамках акции «Узнай о своих долгах» было остановлено 15 автомобилей. Имеющим задолженности гражданам вручили требования о явке на прием.

Также должников предупредили, что в случае уклонения от выполнения законных требований судебного пристава-исполнителя им грозит административная ответственность и штраф до 2,5 тысяч рублей.

Акция «Узнай о своих долгах» продлится до середины мая. Ее цель – сокращение количества должников в нашем регионе путем информирование граждан о наличие задолженностей и способах их погашения.