В Самаре состоится предматчевое совещание. Как рассказал "Чемпионату" генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков, если будет какая-то аномалия, игру отменят, но, скорее всего, она состоится. Претензий к полю у начальника красно-белых нет, а болельщиков организаторы пообещали согреть чаем и хорошей игрой, добавил Шашков.

По его словам работа над полем ведётся с 15 января, потрачено много сил, будет обидно, если матч не состоится. Матч ¼ финала Кубка России пройдет сегодня на стадионе «Металлург» в Самаре, начало в 18-30 по местному времени. Прогнозы синоптиков говорят, что играть футболистам придется при температуре от 16 до 19 мороза.