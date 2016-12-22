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22 декабря 2016
11:08:29

Судьба российского биатлона решается сегодня

Исполком Международного союза биатлонистов вынесет свое решение по поводу возможных санкций в отношении России.На прошлой неделе президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что в организацию от Всемирного антидопингового агентства поступил список российских спортсменов, упомянутых во второй части доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена.

В нем оказался 31 отечественный биатлонист. И если хотя бы десятая часть этого списка – действующие спортсмены, наказание может быть очень суровым. Вплоть до дисквалификации Российского Союза биатлонистов и отстранения от стартов всех наших спортсменов.

По недавней аналогии с легкой атлетикой. Разумеется, что ни о каких международных турнирах на территории России в таком случае даже речи быть не может. К слову, накануне биатлонные федерации Чехии и Великобритании уже заявили о том, что не поедут в Тюмень на российский этап кубка Мира в марте. Добавим, что в состав Исполкома Международного Союза биатлонистов входит 10 человек. Среди которых наш Виктор Майгуров.

 

Источник Эхо Москвы




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