На этом настаивает прокуратура города, ссылаясь на требования закона «Об охране окружающей среды», который в Автограде нарушается.

Надзорный орган в результате проведенной проверки выявил на территории Тольятти 34 места несанкционированного складирования отходов, после чего направил в суд исковое заявление, в котором обвинил власти города в бездействии.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. В решении суда говорится, что все 34 объекта должны быть ликвидированы в течение месяца со дня вступления решения в законную силу.