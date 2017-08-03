Компанию наказали за незаконное требование к пассажирке оплатить ручную кладь, говорят в прокуратуре.

По данным ведомства, женщина собиралась лететь рейсом авиакомпании «Победа» по маршруту Чебоксары — Москва. Из багажа у нее имелся только рюкзак весом до 10 кг и габаритами менее 75 см, который она собиралась везти как ручную кладь, пишет РБК. Однако представители лоукостера потребовали от пассажирки оплатить провоз багажа.