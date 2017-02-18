Сегодня около 5 часов утра на пульт дежурного противопожарной службы поступил тревожный вызов с адреса Победы, 59. Когда первые подразделения противопожарной службы прибыли к месту, в деревянном многоквартирном доме на пересечении улиц Победы и Комсомольская было сильное задымление.
Как оказалось, в одной из квартир горят домашние вещи. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, пишет "Маленькая Сызрань". При ликвидации огня в этом помещении было найдено тело 47-летнего мужчины. По словам соседей, он вел асоциальный образ жизни. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Фото: syzran-small.ru
Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев
Нападающий мадридского «Реала» и американская кинозвезда станут героями турецкой картины о беженцах.
Депутат Михаил Матвеев пригласил Меркушкина прийти и поговорить с обиженными гражданами.
Поиском занимаются волонтеры отряда "Лиза Алерт"
Но ей на помощь пришли инспекторы ГИБДД
Самолет с хоккеистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле
Проверка нагрянула как всегда неожиданно