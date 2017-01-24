Такая возможность появилась благодаря проекту в области среднего профессионального образования «Волга – Валь д’Уаз».
Проект реализуется с 2010 года при поддержке мэрии города и предполагает двусторонний обмен студентами и преподавателями. В нем участвуют три тольяттинских колледжа, которые выпускают специалистов в области дизайна, сервисного и постпродажного обслуживания автомобилей, ресторанного и гостиничного бизнеса, и три профессиональных лицея департамента Валь д’Уаз (Франция).
Таким образом, наши ребята в течение 2-4 недель проходят практику в компаниях Peugeot, Ford, Toyota или во французских ресторанах и гостиницах, параллельно изучая язык и культуру другой страны. Иностранцы, в свою очередь, приезжают в Тольятти, где стажируются в дилерских центрах «Рона» и «Викинги» либо в местных заведениях общепита. Помимо этого, гости города могут побывать с экскурсией на «АВТОВАЗе», в технопарке «Жигулевская долина», Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова, национальном парке «Самарская лука», посетить спидвей и матчи ХК «Лада».
Этот проект уникален не только для города и Самарской области, но для России. Есть много примеров образовательного обмена школьниками, студентами высших учебных заведений, а вот опыта по обмену учащимися колледжей в нашей стране нет. И для нас очень важно, что именно Тольятти стал первой площадкой для подобного проекта, — отмечает Ирина Кочукина, руководитель Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области.
Всего в рамках проекта «Волга – Валь д’Уаз» зарубежную стажировку прошли более 30 студентов тольяттинских колледжей. Все расходы на себя берут образовательные учреждения и принимающая сторона, отметили в мэрии Тольятти.
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Участники проекта:
Тольяттинский машиностроительный колледж. Со стороны Франции – Автомобильная школа ГАРАК;
Тольяттинский колледж технического и художественного образования. Со стороны Франции – Лицей Камий Клодель;
Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства. Со стороны Франции – Лицей Огюста Эскофье.
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