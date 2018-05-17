Тольяттинский университет заключил договор c Всероссийским детским образовательным центром. Как сообщили в пресс-службе опорного вуза, тщательный отбор прошли семь студентов трёх институтов ТГУ, два члена педагогического отряда ТГУ «Успех», а также студенты Тольяттинского социально-экономического колледжа.
Кандидатам в воспитатели пришлось пройти психолого-педагогическую диагностику, собеседование по скайпу с сотрудниками лагеря, самостоятельную работу с методической литературой и выполнение творческих заданий.
«Орлёнок» расположен в одном из лучших мест России, на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае в 45 км от города Туапсе. Ежегодно здесь отдыхают и обучаются около 20 тысяч детей и подростков со всей страны.
Фото: ТГУ
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