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17 ноября 2017
13:42:13

Студенты самарских вузов закончат учебный год в мае

Это связано с чемпионатом мира по футболу. Изменения в учебных планах согласованы для всех городах, которые примут матчи мундиаля. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что студентов нескольких российских вузов могут выселить из общежитий на время чемпионата для заселения туда сотрудников Росгвардии и полиции.

В Минобрнауки в свою очередь заявили, что права студентов во время проведения мирового первенства будут соблюдены. Кроме того, как сообщили в ведомстве, ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение в общежитиях их сотрудников для обеспечения порядка в период проведения чемпионата.

В Минобрнауки также подчеркнули, что принудительного выселения студентов из общежитий не будет. Напомню, первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.




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