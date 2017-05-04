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04 мая 2017
15:20:39

Студенты колледжей смогут побороться за президентские гранты

Источники «Московского Комсомольца» в Минобрнауки сообщили о разработке некоторых поправок, которые позволят учащимся средних профессиональных учебных заведений претендовать на президентские гранты. На данный момент такие стипендии могут получать только определенные студенты университетов.

Согласно полученным сведениям, Министерство образования и науки разработало изменение к указу президента России о грантах для талантливой молодежи. В согласии с проектом, сумма грантов для учащихся средних профессиональных заведений будет такой же, как и для студентов ВУЗов — по 20 тысяч рублей ежемесячно в течение всего срока обучения.

Чтобы получить грант, учащийся должен продемонстрировать одаренность в той или иной области и высокие достижения в учебе. Например, заняв призовое место на олимпиаде или конкурсе молодых профессионалов.

Получатель гранта будет обязан устроится на работу по специальности в течении шести месяцев после окончания учебы, а также работать по ней не менее пяти лет. Уточняется, что уезжать на заработки за рубеж в этот период запрещается. В противном случае придется вернуть полученную от государства сумму из собственных средств.


 




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