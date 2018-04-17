В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий распределение для тех, кто получает образование за счет бюджета. Выпускникам, возможно, придется трудиться в госкомпаниях в течение срока, равного периоду их обучения.

Такая практика существовала во времена СССР для всех, кто окончил высшее учебное заведение. По мнению автора документа, единоросса Сергея Вострецова, в случае отказа от распределения студент-бюджетник должен будет возместить государству затраченные на него деньги.