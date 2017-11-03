слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
03 ноября 2017
08:36:17

«Студента года» в Самарской области выберут 8 ноября

Финал конкурса пройдет в Самаре, в Универсальном комплексе «МТЛ «Арена», где соберутся порядка 2 тысяч человек.  Имена победителей назовут в 11 номинациях, а самый лучший станет обладателем «Гран-при «Студента года 2017».

Из 426 присланных заявок было отобрано 183, и 60 молоды людей пробились в финал. На главной сцене лауреаты получат дипломы и ценные призы. Завершит вечер праздничный концерт певицы Ханны.




Последние новости Тольятти

03 ноября
12:58
Врач из поселка под Тольятти получила престижную награду

Наталья Каштанова удостоена премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор»

03 ноября
12:55
Россияне отказываются от молочных продуктов из-за их дороговизны

За год продажи упали почти на 5% в натуральном выражении

03 ноября
12:41
У тольяттинца отобрали дорогую иномарку в счет долгов

Судебные приставы отправят на реализацию «Porsche Cayenne S» 2004 года выпуска,

03 ноября
12:39
Чувство народного единства в российском обществе за прошедший год заметно окрепло

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения

03 ноября
12:31
В Волжском районе губернии иномарка врезалась в грузовик

42-летний водитель автомобиля «Ford» выехал на «встречку»

03 ноября
12:20
Тольяттинских выпускников приглашают в образовательные учреждения МЧС России

Вам готовы предложить бесплатное обучение на бюджетных местах

03 ноября
11:49
В Тольятти завершается ремонт дороги по ул. Спортивная

Качество проведения работ накануне оценили специалисты департамента дорожного хозяйства


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+