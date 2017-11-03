Финал конкурса пройдет в Самаре, в Универсальном комплексе «МТЛ «Арена», где соберутся порядка 2 тысяч человек. Имена победителей назовут в 11 номинациях, а самый лучший станет обладателем «Гран-при «Студента года 2017».
Из 426 присланных заявок было отобрано 183, и 60 молоды людей пробились в финал. На главной сцене лауреаты получат дипломы и ценные призы. Завершит вечер праздничный концерт певицы Ханны.
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