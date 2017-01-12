Об этом сообщил директор федерального дорожного управления "Большая Волга" Сергей Логунов. На обновление асфальтового покрытия в Самарской области планируется направить более 2 млрд рублей.
Деньги пойдут, в том числе, на ремонт большого участка трассы М-5 Урал" в районе Тольятти, включая плотину Жигулевской ГЭС и подъезды к ней. В районе поселка Зеленовка и на подъезде к Сызрани трасса М-5 получит электрическое освещение.
Кроме того, по словам Логунова, запланирована работа по развитию объектов дорожного сервиса вдоль федеральной автодороги. Из 720 таких объектов лишь 30 процентов имеют обустройство в соответствии с нормативными требованиями.
По материалам "Волга ньюс" и ФКУ «Поволжуправтодор».
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