В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%, сообщили в региональном министерстве строительства. Сейчас здесь работают свыше 2 тысяч человек, а также 177 единиц техники. В течение недели самая сложная часть при строительстве стадиона - монтаж консолей купола - будет завершена.
Уже стартовали работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории: сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка. Вот-вот приступят строители к монтажу футбольного поля и кровли стадиона.
Как отметил губернатор Николай Меркушкин, все работы ведутся параллельно, и нет никаких опасений, что стадион будет сдан точно в срок.
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