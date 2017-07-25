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25 июля 2017
10:22:52

Строительство стадиона "Самара Арена" идет в соответствии с графиком

В настоящий момент готовность объекта составляет более 70%, сообщили в региональном министерстве строительства. Сейчас здесь работают свыше 2 тысяч человек, а также 177 единиц техники. В течение недели самая сложная часть при строительстве стадиона - монтаж консолей купола - будет завершена.

Уже стартовали работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории: сносятся старые помещения радиоцентра, выравнивается площадка. Вот-вот приступят строители к монтажу футбольного поля и кровли стадиона.

Как отметил губернатор Николай Меркушкин, все работы ведутся параллельно, и нет никаких опасений, что стадион будет сдан точно в срок.

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