Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко. В минувшие выходные чиновник побывал в областной столице, и, посетив стадион, остался доволен. В течение текущей недели предстоит еще много работы по благоустройству объекта: уборка, маркировка, навигация на стадионе, запуск систем звука, света, видеонаблюдения.

«График работ достаточно напряженный, но в целом можно сказать, что арена готова» - отметил Мутко. Первый тестовый матч здесь состоится в ближайшую субботу, сыграют местные "Крылья Советов" и воронежский "Факел". Сегодня начинается продажа билетов на эту встречу, но число их будет ограничено. Арену заполнят примерно на 30%. Ограничения будут сняты в следующей тестовой игре, она пройдет 6 мая.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.