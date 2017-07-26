Власти города завершают подготовку к внутриквартальному ремонту дорог. В Тольятти будут отремонтированы 86 объектов общей площадью более 180 тыс кв. метров, сообщили в горадминистрации.
На обновление асфальтового покрытия проездов и дворов направлено почти 269 млн рублей. Эти средства будут распределены на 2 года. Так, до конца текущего года планируется отремонтировать 36 объектов. В следующем году предстоят работы по 50 объектам.
Аукцион по определению подрядчика намечен на 11 августа. Но жители уже сейчас могут узнать, какие проезды и дворы вошли в перечень ремонта и в какие сроки будут произведены работы.
В администрации добавили, что данный список формировался совместно с горожанами, при участии районных администраций и общественных советов кварталов.
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