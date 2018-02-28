Вечером 27 февраля 36-летний мужчина в подъезде одного из многоквартирных домов начал стреять из охотничьего ружья. Мужчина пытался прорваться в квартиру, где находились его жена, трое взрослых и трое детей.

Это не первый конфликт в семье — ранее мужчина по заявлению супруги подвергался административному аресту на 10 суток. При задержании нападавший совершил самоубийство. Во время силовой операции погиб сотрудник Росгвардии. Власти окажут семье силовика необходимую помощь.