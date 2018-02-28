Вечером 27 февраля 36-летний мужчина в подъезде одного из многоквартирных домов начал стреять из охотничьего ружья. Мужчина пытался прорваться в квартиру, где находились его жена, трое взрослых и трое детей.
Это не первый конфликт в семье — ранее мужчина по заявлению супруги подвергался административному аресту на 10 суток. При задержании нападавший совершил самоубийство. Во время силовой операции погиб сотрудник Росгвардии. Власти окажут семье силовика необходимую помощь.
Источник RT
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