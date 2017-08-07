В Минфине разработали проект либерализации автогражданки, которая даст возможность страховым компаниям самим устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает государство. Пока что речь идёт лишь о возможности занижать тариф, сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, будет введено 3 лимита страховых выплат, максимальный из которых достигнет 2х миллионов рублей.
Российский союз автостраховщиков уже раскритиковал это нововведение.
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