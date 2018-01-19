Она пройдет 28 января и станет частью всероссийской акции и пройдет под хэштегом #этоневыборы. Активисты попытаются донести до горожан мысль о том, что предстоящие выборы президента не будут ни свободными, ни честными и что идти на участок нельзя.

Как говорит сам Алесей Навальный, дело вовсе не в том, что его не допустили до участия, а в том, что «любая, даже самая хорошая власть деградирует, если не испытывает конкуренции на выборах».

Поэтому в следующее воскресенье, 28 января, приверженцы опального политика выйдут на улицы Тольятти и открыто заявят, что не признают процедуру, которая пройдёт 18 марта, выборами, что выборы без реальных кандидатов незаконны, а избранная в их результате власть — нелегитимна.