В администрации рассказали, что нужно успеть подать заявку до 28 декабря включительно. Вам выделят участок леса с неликвидной древесиной. Сбор и вывоз целиком лягут на ваши плечи.
С копией паспорта обращайтесь в отдел лесного хозяйства администрации по адресу: ул. Шевцовой, 6, каб. 37, 48, 50. Телефоны специалистов: 54-30-85, 54-32-88, 54-31-29.
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