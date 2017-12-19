В администрации рассказали, что нужно успеть подать заявку до 28 декабря включительно. Вам выделят участок леса с неликвидной древесиной. Сбор и вывоз целиком лягут на ваши плечи.

С копией паспорта обращайтесь в отдел лесного хозяйства администрации по адресу: ул. Шевцовой, 6, каб. 37, 48, 50. Телефоны специалистов: 54-30-85, 54-32-88, 54-31-29.