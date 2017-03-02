За килограмм сейчас дают до 2,5 тысяч рублей, — передает «Интерфакс». При этом, как добавляют эксперты, в Астраханской области – d основном районе промысла – ежегодно увеличивается разрешенный объем вылова щуки.

В то же время, объем рынка щучьей икры в нашей стране оценивают более, чем в тысячу тонн в год.