Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Андреев. Согласно документу, регулируемый тариф на перевозку пассажиров, равно как и провоз багажа, на муниципальных маршрутах остается на уровне 25 рублей. Льготная цена, действующая при оплате транспортными картами, составит 23 рубля за поездку.

Льготный проездной билет "Студенческий" будет стоить 840 рублей, "Для учащихся" - 600 рублей. Покупка безлимитной единой транспортной карты обойдется в 1000 рублей.