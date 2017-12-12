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12 декабря 2017
11:25:30

Стоимость продуктовой корзины в ноябре «замерла»

Она не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. По расчетам Росстата, цена минимального продуктового набора в последнем осеннем месяце составила 3720 рублей. Традиционные всплески цен на плодоовощную продукцию стали сглаживаться между сезонами. А небольшой рост стоимости овощей был нивелирован снижением цен на сахар, мясо, птицу, крупы и бобовые, отметили эксперты.  

Минимальный продуктовый набор — одна из частей потребительской корзины. В денежном эквиваленте он составляет 50% от суммы общей корзины. Оставшаяся половина приходится на непродовольственные товары и услуги. Цены на них специально не подсчитываются, а автоматически равняются стоимости продуктового набора. Потребительскую корзину чиновники используют при расчете прожиточного минимума населения.

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