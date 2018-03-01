Проект постановления правительства опубликован на едином портале раскрытия информации. В пояснительной записке к документу говорится, что акцизные марки на табак составят 200 рублей за тысячу штук без учета НДС. В настоящий момент они стоят на 50 рублей меньше.

Аналогично планируется повысить стоимость акцизных марок для маркировки алкоголя. Необходимость повышения в документе обусловлена высоким уровнем инфляции за предыдущие годы, ростом курса валют, стоимости продукции естественных монополий и индексацией заработных плат россиян.