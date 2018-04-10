Также использовались 22 единицы техники. Загорелось пустующее задние на улице Новосадовой рядом с КРЦ «Звезда». Густой черный и едкий дым напугал жителей, по словам очевидцев, он был виден даже в Новокуйбышевске.

Случилось это примерно в 6 вечера, на ликвидацию огня пожарным пришлось потратить 2,5 часа, сообщили в МЧС региона. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что происходит горение кровли неэксплуатируемого двухэтажного здания на площади 200 кв. м,. Был объявлен повышенный ранг вызова – пожар № 2.

К месту дополнительно направили подразделения самарского пожарно-спасательного гарнизона. Также приехал и глава МЧС губернии Олег Бойко. В итоге 20 час. 33 мин. была объявлена ликвидация открытого горения, пострадавших нет. Сейчас в причинах этого ЧП разбираются дознаватели.

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)