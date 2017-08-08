Об этом заявила министр образования и науки страны Ольга Васильева. По её словам, индексация произойдёт с 1 сентября, пишут "Новые Известия" .

Ранее стало известно, что стипендию в России могут установить на уровне минимального размера оплаты труда, то есть 7,5 тысяч рублей. С соответствующим законопроектом выступил депутат петербургского Заксобрания Андрей Анохин.