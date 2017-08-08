Об этом заявила министр образования и науки страны Ольга Васильева. По её словам, индексация произойдёт с 1 сентября, пишут "Новые Известия".
Ранее стало известно, что стипендию в России могут установить на уровне минимального размера оплаты труда, то есть 7,5 тысяч рублей. С соответствующим законопроектом выступил депутат петербургского Заксобрания Андрей Анохин.
В 5-30 утра на подъезде к областной столице водитель автобуса «Пермь-Самара» совершил наезд на бетонные блоки...
Степень получила работа протоиерея Павла Хондзинского о русском богословии XVIII века...
12 августа в Парке культуры и отдыха Комсомольского района планируется высадить 20 каштанов...
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