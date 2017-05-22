Как пишут «Известия», в трехлетней перспективе они могут опуститься ниже 8% годовых. Но случится это только в том случае, если инфляция всё это время не будет превышать 4%. Так считает ряд опрошенных газетой банкиров.

При этом издание отмечает, что в обозримом будущем россияне не смогут взять ипотеку под «европейские» 3–5%. Причина — в нестабильной макроэкономической ситуации, неуверенности в росте экономики и сохраняющихся рисках кредитования.