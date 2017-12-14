В России может появиться система поддержки принятия врачебных решений с использованием элементов искусственного интеллекта. Создать ее предложил Минздрав. Глава ведомства Вероника Скворцова сообщила, что первые тесты подобной системы запланированы на следующий год, пишут «Известия».

В первую очередь новинку хотят опробовать в рамках оказания онкологической помощи. Будущий компьютеризованный комплекс на основе введенной информации будет показывать алгоритмы дальнейших обследований и лечения пациента.