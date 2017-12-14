В России может появиться система поддержки принятия врачебных решений с использованием элементов искусственного интеллекта. Создать ее предложил Минздрав. Глава ведомства Вероника Скворцова сообщила, что первые тесты подобной системы запланированы на следующий год, пишут «Известия».
В первую очередь новинку хотят опробовать в рамках оказания онкологической помощи. Будущий компьютеризованный комплекс на основе введенной информации будет показывать алгоритмы дальнейших обследований и лечения пациента.
Не секрет, что некоторые не совсем сознательные граждане предпочитают в канун Нового года пойти и срубить праздничную елку или сосну в лесном массиве
ДТП произошло в Кинельском районе губернии около 7 утра (фото)
Об этом сообщила пресс-служба университета.
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И.о. губернатора посетит объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»