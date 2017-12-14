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14 декабря 2017
07:19:52

Ставить диагноз врачам помогут роботы

В России может появиться система поддержки принятия врачебных решений с использованием элементов искусственного интеллекта. Создать ее предложил Минздрав. Глава ведомства Вероника Скворцова сообщила, что первые тесты подобной системы запланированы на следующий год, пишут «Известия».  

В первую очередь новинку хотят опробовать в рамках оказания онкологической помощи. Будущий компьютеризованный комплекс на основе введенной информации будет показывать алгоритмы дальнейших обследований и лечения пациента.




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