На концерте, который состоялся в Санкт-Петербурге? певец провел викторину о себе и своей личной жизни, а главным призом стала LADA Granta. Победительница продемонстрировала глубокие знания о своем кумире и получила из его рук сертификат на автомобиль. Как сообщает официальный Лада клуб, саму машину она получит в салоне дилерского центра.
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