Несмотря на то, что в календаре этот день не выделен красным, многие сегодня ближе к полуночи сядут за стол и откроют шампанское.

Старый Новый год в России начали отмечать в 1918 году после декрета Совета народных комиссаров, согласно которому СССР переходил на новое летоисчисление. До 1918 года Россия жила по старому стилю (Юлианскому календарю), в то время как европейские страны перешли на новый стиль еще в 17 веке.

Несмотря на переход на новое летоисчисление, празднование православных праздников осталось по старому стилю. Старый Новый год в ночь на 14 января приходится по православному календарю на день святителя Василия Великого, тогда как в Новый год по Григорианскому календарю еще продолжается 40-дневный предрождественский пост у православных христиан.

До начала 20-го века православные праздновали Рождество 7 января, после чего начинали готовиться к Старому новому году. В день Василия Великого, который также называли «щедрым», было принято надевать новую и нарядную одежду, готовить щедрый стол, ходить по гостям и веселиться, чтобы новый год прошел в сытости, веселье и достатке.

Есть у этого праздника и народные приметы. Если в первый день нового года первой в дом войдет женщина – весь год будет несчастным, если мужчина - наступивший год будет удачным. В Старый Новый год нельзя давать деньги в долг и считать мелочь. Другая примета гласит, что, если в Новый год в доме будут деньги, то наступающий год будет финансово благополучным.

Интересно, что Старый Новый год весело празднуется не только в России. Новый год по старому стилю принято отмечать также в Сербии, Армении, Македонии, Черногории, Румынии и Греции, то есть в тех странах, где распространено православие.