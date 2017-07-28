Сейчас аэропорт ищет подрядчика, который сделает это. За 60 календарных дней компания должна будет демонтировать существующие здания без сохранения материалов с вывозом строительного мусора на полигон, засеять газон травой, а также устроить бордюры и 3D-ограждение.
Источник Волга Ньюс
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