Сейчас аэропорт ищет подрядчика, который сделает это. За 60 календарных дней компания должна будет демонтировать существующие здания без сохранения материалов с вывозом строительного мусора на полигон, засеять газон травой, а также устроить бордюры и 3D-ограждение.