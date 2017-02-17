80-летняя пенсионерка из Ижевска предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По версии следствия, 34-летняя внучка обвиняемой любила выпивать и неоднократно избивала, оскорбляла и унижала бабушку.
В ночь с 5 на 6 декабря прошлого года пьяная внучка снова начала оскорблять и унижать женщину, пишет Лайф. Та не вытерпела, взяла шнур от утюга, зашла в ванную и задушила внучку. Пожилой женщине грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.
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