Купить их можно в поезда отправлением с 1 по 15 января. Об этом сообщает РЖД.
Как отмечается, «пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января. В компании пообещали в полном объеме удовлетворить спрос на новогодние перевозки в плацкартных вагонах.
Это связано с чемпионатом мира по футболу.
В Управление Федеральной службы судебных приставов за 10 месяцев года поступило свыше 500 жалоб
Поводом для этого стала авария с участие машины «скорой помощи», которая произошла накануне
Госавтоинспекция в очередной раз предлагает горожанам «выйти из тени»
Это может случиться, если сборную России не допустят к участию в соревнованиях.
Среди участников фестиваля спортсмены из Москвы, Самары, Раменского, Саратова,
С 20 ноября в его сетке будет только российский контент