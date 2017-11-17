Купить их можно в поезда отправлением с 1 по 15 января. Об этом сообщает РЖД.

Как отмечается, «пиковые» даты выезда пассажиров ожидаются 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 6, 7 и 8 января. В компании пообещали в полном объеме удовлетворить спрос на новогодние перевозки в плацкартных вагонах.