В городе произошло ЧП, суть которого пояснил руководитель центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. По его словам, 21 марта в результате задымления в коллекторе на ул. Свердлова напротив дома № 9 оказались повреждены силовые кабели, оптоволокно, телефонные линии, линии интернета, линии кабельного телевидения.

Сейчас идут восстановительные работы. Возможны перебои со связью на телефонах 37, 32, а также проблемы с кабельным телевидением и интернетом. Дербенев отметил, что на телефон 04 возможен дозвон через номер 112.

Фото: Андрей Дербенев