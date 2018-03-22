В городе произошло ЧП, суть которого пояснил руководитель центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. По его словам, 21 марта в результате задымления в коллекторе на ул. Свердлова напротив дома № 9 оказались повреждены силовые кабели, оптоволокно, телефонные линии, линии интернета, линии кабельного телевидения.
Сейчас идут восстановительные работы. Возможны перебои со связью на телефонах 37, 32, а также проблемы с кабельным телевидением и интернетом. Дербенев отметил, что на телефон 04 возможен дозвон через номер 112.
Фото: Андрей Дербенев
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