слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
28 декабря 2016
09:08:26

Стало известно о проблемах с закрылками разбившегося ТУ-154

После расшифровки «чёрного ящика». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно предварительному анализу данных, по неизвестным причинам не были убраны закрылки, которые обеспечивают дополнительную подъёмную силу. Пытаясь исправить ситуацию, пилоты чрезмерно задрали нос самолета,  — сказал собеседник издания.

Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. В результате, вместо набора высоты самолёт мог рухнуть в море. Официально в Минобороны эту версию не комментировали.

Жертвами авиакатастрофы над Чёрным морем в минувшее воскресенье стали 92 человека.




Последние новости Тольятти

28 декабря
9:52
Смерть на рельсах

Следователи выясняют, что заставило мужчину кататься на снегоходе по ж/д путям...

28 декабря
9:12
Житель Тольятти 6 лет проведет в колонии за "закладки"

За каждую «закладку» он должен был получить 200 рублей...

28 декабря
9:06
Молодёжная сборная России по хоккею разгромила команду Латвии

В следующей встрече 29 декабря сборная России сыграет против американцев...

28 декабря
8:20
Очевидец катастрофы Ту-154 снял на видео взлет и момент падения самолета

Он уже опрошен следствием...

28 декабря
8:19
Меркушкин отреагировал на слухи о своей отставке

"Я намерен работать в Самарской области очень много", заявил он...

28 декабря
8:10
Синоптики обнародовали прогноз на новогоднюю ночь для самарского региона

Тольяттинцам можно ожидать снег и небольшой мороз....

28 декабря
8:05
За скачивание пиратского контента введут штрафы

Соответствующую инициативу обсуждает Министерство культуры России...

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+