После расшифровки «чёрного ящика». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсантъ».
Согласно предварительному анализу данных, по неизвестным причинам не были убраны закрылки, которые обеспечивают дополнительную подъёмную силу. Пытаясь исправить ситуацию, пилоты чрезмерно задрали нос самолета, — сказал собеседник издания.
Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. В результате, вместо набора высоты самолёт мог рухнуть в море. Официально в Минобороны эту версию не комментировали.
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