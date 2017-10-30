На предприятии установили сроки единых корпоративных отпусков на 2018. Профком также согласовал проект приказа президента завода о работе в выходные дни в ноябре 2017, сообщает Сититраффик .

Единый корпоративный отпуск на АВТОВАЗе в пройдет с 3 по 10 мая и с 23 июля по 12 августа. Во время отдыха рабочих и остановки производства на заводе займутся модернизацией и ремонтом оборудования.

Что касается ближайших праздничных выходных, - работа подразделений и выпуск продукции намечены в СКП Kalina в дневные смены 11 и 18 ноября. Компенсация за работу осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором.