Об этом в своем Твиттере сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. Выплата в нашем регионе будет равна величине прожиточного минимума. Во втором квартале 2017 года это 9967 рублей.

Право на получение ежемесячной выплаты получает семья, среднедушевой доход которой не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, а ребенок должен быть рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года.

В правительстве региона насчитали почти 10 тысяч получателей, на это потребуется порядка 1 миллиарда рублей в год.

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