В филармонии областного центра прошла церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства. В числе пятерых финалистов оказалась и учитель начальных классов школы №86 Тольятти Наталия Кагарманова.
Имя абсолютного победителя назвал глава региона Дмитрий Азаров. Нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от легкового автомобиля руководитель области вручил преподавателю информатики образовательного центра «Южный город» Екатерине Балькиной.
Она также будет представлять учительское сообщество губернии на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге.
Фото: http://www.samregion.ru
В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников
Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега
Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля
Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо».
По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали более 50 жителей области
Подписано соглашение, в рамках которого будет профинансирован ряд инвестиционных проектов группы
Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу нашей спортсменки