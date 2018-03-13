В филармонии областного центра прошла церемония чествования победителей конкурса профессионального мастерства. В числе пятерых финалистов оказалась и учитель начальных классов школы №86 Тольятти Наталия Кагарманова.

Имя абсолютного победителя назвал глава региона Дмитрий Азаров. Нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от легкового автомобиля руководитель области вручил преподавателю информатики образовательного центра «Южный город» Екатерине Балькиной.

Она также будет представлять учительское сообщество губернии на Всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге.

Фото: http://www.samregion.ru