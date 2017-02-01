На банкнотах номиналами 200 и 2000 рублей будут напечатаны символы Севастополя и Дальнего Востока. Такое решение принял совет директоров Центрального Банка РФ по итогам общероссийского конкурса. Н

а двухсотрублевой банкноте с одной стороны будет изображен памятник погибшим кораблям, а с другой - вид на Херсонес Таврический.

На банкноте номиналом 2000 рублей будут космодром Восточный в Амурской области и мост на остров Русский во Владивостоке.