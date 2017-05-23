Россияне сыграют с командами Швеции, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. Матчи пройдут в Копенгагене.
На завершившемся 21 мая чемпионате мира сборная России заняла третье место, в матче за бронзовые медали обыграв команду Финляндии со счетом 5:3. Победителями турнира стали шведы, в финале оказавшиеся сильнее канадцев в серии буллитов — 2:1.
Дания была выбрана страной-организатором мирового первенства в 2014 году. Турнир пройдет в мае будущего года.
Источник Эхо Москвы
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