Россияне сыграют с командами Швеции, Швейцарии, Чехии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. Матчи пройдут в Копенгагене.

На завершившемся 21 мая чемпионате мира сборная России заняла третье место, в матче за бронзовые медали обыграв команду Финляндии со счетом 5:3. Победителями турнира стали шведы, в финале оказавшиеся сильнее канадцев в серии буллитов — 2:1.

Дания была выбрана страной-организатором мирового первенства в 2014 году. Турнир пройдет в мае будущего года.