В корейском Пхёнчхане завершились последние матчи группового этапа хоккейного турнира среди мужчин. Подопечные Олега Знарка встретятся с победителем пары Словения – Норвегия, а в полуфинале в случае победы нашими возможными соперниками могут стать Чехия, США или Словакия.
До финала со сборной Канады Россия точно не встретится. Напрямую в четвертьфиналы, помимо России и Канады, попали Чехия и Швеция. Все матчи ¼ состоятся 21 февраля, свою встречу Россия проведёт в 10:40 мск.
Источник Маяк
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