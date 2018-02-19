В корейском Пхёнчхане завершились последние матчи группового этапа хоккейного турнира среди мужчин. Подопечные Олега Знарка встретятся с победителем пары Словения – Норвегия, а в полуфинале в случае победы нашими возможными соперниками могут стать Чехия, США или Словакия.

До финала со сборной Канады Россия точно не встретится. Напрямую в четвертьфиналы, помимо России и Канады, попали Чехия и Швеция. Все матчи ¼ состоятся 21 февраля, свою встречу Россия проведёт в 10:40 мск.