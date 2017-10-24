Некоторые дилерские центры в конце следующей недели проведут День LADA, в рамках которого представят универсал Веста и его кроссовую версию, а также начнут их официальные продажи. Как пишет "Лада Веста клуб", автогигант на этот раз решил отказаться от идеи проведения во всех автосалонах страны мероприятия по типу #VestaNight. Продажи модели тогда начались по всей России в одно астрономическое время.
День LADA предлагается провести в одну из трех дат. Первая из них – 4 ноября. Каждый дилер на свое усмотрение готовит развлекательную программу. Посетители смогут не только приобрести новинки АВТОВАЗа, но и оценить актуальный модельный ряд LADA на тест-драйве, принять участие в викторинах и розыгрышах, получить выгодные предложения на покупку автомобилей LADA.
Фото: www.ladavesta.net
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