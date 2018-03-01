ДТП произошло сегодня примерно 7:30 утра в Сызранском районе губернии. Как рассказали в полиции региона, водитель автомобиля «Chevrolet» на большой скорости врезался в грузовую машину «FOTON», которая стояла на путепроводе в попутном направлении.

В результате ДТП два сидевших в иномарке мужчины скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель легковушки госпитализирован с различными травмами. Его отвезли в городскую больницу Сызрани. По факту случившегося сотрудники полиции сейчас проводят проверку.

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)