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19 января 2017
07:07:29

Стали известны подробности крупного пожара, который вспыхнул в Тольятти накануне

В 17-30 на пульт ЕДДС поступило сообщение о возгорании по адресу: Обводное шоссе, 5 Г, горели складские помещения. На место происшествия были направлены несколько пожарных расчетов ( более сотни человек), а также медики и полиция. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бочки с соляркой, расположенной в котельной, после чего горящее топливо разлилось по территории складского помещения, усилив пожар.

Прибывшие на место огнеборцы провели боевое развертывание и в первую очередь приступили к защите соседних зданий от возможного воспламенения. Тем временем внутри территории цеха горели бочки с лакокрасочными материалами. Время от времени раздавались взрывы с вырывающимися языками пламени в радиусе 30 метров. Через некоторое время ситуация стабилизировалась, количество дымовыделения уменьшилось, пожар удалось локализовать примерно в 19-20.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», На какое-то время в селе Тимофеевка было отключено электричество. Всего при тушении огня было задействовано 12 единиц пожарной техники. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

 




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