Сегодня под утро в Автозаводском районе под колесами автомобиля такси пострадали 2 пешехода.

Вот что рассказал Владимир Рыбакин, инспектор ОГИБДД У МВД России по Тольятти, которого цитирует группа "Прроисшествия Тольятти":



- Примерно в 3:45 водитель Гранты двигался по улице Юбилейной со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. На перекрестке Свердлова и Юбилейная допустил наезд на пешеходов двигавшихся слева направо по ходу движения транспортного средства. Наезд произошел в зоне действия регулируемого пешеходного перехода. Люди переходили проезжую часть. Предположительно, мужчина шел справа, женщина слева. Почему таксист не заметил людей, выясняется.



Пострадавшие были госпитализированы. Водителя Гранты сотрудники дорожной полиции проверили на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал, что мужчина 1968 года рождения находился в трезвом состоянии.