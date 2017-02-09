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09 февраля 2017
14:53:00

Стали известны подробности ДТП с перевернувшейся машиной на Обводном шоссе Тольятти

Столкнулись «Калина» и Вазовская «шестерка», сообщается в группе «Происшествия Тольятти». Пострадала девушка, управлявшая «Калиной». Ее доставили в больницу. Диагноз уточняется.

Фото: vk.com/patrul_tlt

Отмечается, что водитель «Классики» допустил столкновение с «Калиной» уже после того, как машину занесло, и  она опрокинулась на бок. Вероятно, предпосылками ДТП стали погодные условия – гололед и неудачный маневр автоледи.




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