Столкнулись «Калина» и Вазовская «шестерка», сообщается в группе «Происшествия Тольятти». Пострадала девушка, управлявшая «Калиной». Ее доставили в больницу. Диагноз уточняется.
Фото: vk.com/patrul_tlt
Отмечается, что водитель «Классики» допустил столкновение с «Калиной» уже после того, как машину занесло, и она опрокинулась на бок. Вероятно, предпосылками ДТП стали погодные условия – гололед и неудачный маневр автоледи.
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